Kämna recupera e pode voltar na Volta à Alemanha

O germânico, de 27 anos, vítima de colisão com um automóvel em 4 de abril, recupera de um “grave trauma torácico com fraturas de costelas e contusão pulmonar”, que o obrigou a estar internado vários dias nos cuidados intensivos.



“Estou muito motivado com a ideia de voltar a andar de bicicleta o mais rápido possível, mas, o mais importante é, primeiro, ficar saudável”, disse Lennard Kämna, citado num comunicado de imprensa, no qual agradece a todos os que o têm apoiado.



Vencedor de uma etapa no Tour de França, na Vuelta a Espanha e no Giro de Itália, Lennard Kämna vai iniciar a convalescença em Hamburgo, acompanhado pela equipa médica da BORA.