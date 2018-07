Kevin Anderson na final após nova maratona de seis horas

Lusa Comentários 13 Jul, 2018, 20:16 / atualizado em 14 Jul, 2018, 10:09 | Outras Modalidades

Num embate que colocou frente a frente dois dos jogadores mais altos do circuito, Anderson, que nos quartos de final já tinha disputado uma `maratona` frente ao suíço Roger Federer, primeiro favorito, levou de vencida o 10.º jogador do mundo por 7-6 (8-6), 6-7 (5-7), 6-7 (9-11), 6-4 e 26-24, ao fim de seis horas e quatro minutos.

Este foi o segundo encontro de singulares mais longo na relva do `Grand Slam` londrino, sendo que o mais longo do torneio e do próprio circuito opôs o mesmo Isner ao francês Nicolas Mahut, em 2010, durou 11 horas e cinco minutos e foi favorável a Isner por 6--4, 3--6, 6--7 (7--9), 7--6 (7--3) e 70--68, em jogo da primeira ronda do torneio.

Na final, Anderson vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia, e o sérvio Novak Djokovic, 12.º do mundo.