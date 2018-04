Kikas na 4ª ronda de `Bells`

RTP Comentários 02 Abr, 2018, 23:25 | Outras Modalidades

Frente a Parkinson, duas vezes vencedor em Bells Beach (2009 e 2011), 'Kikas' garantiu o apuramento para a ronda seguinte nas suas duas últimas ondas, a última das quais já dentro do minuto final da oitava bateria.



O português terminou o 'heat' com 11,60 pontos (6,00 e 5,60), batendo Parkinson, que concluiu com 9,07 (4,50 e 4,57) e que ainda dispôs de uma última onda, mas não conseguiu os pontos necessários.



Na ronda seguinte, Frederico Morais vai defrontar o havaiano Ezekiel Lau, que afastou o compatriota e campeão do mundo John John Florence, e o norte-americano Conner Coffin.