Kris Meeke vence rali Serras de Fafe após dominar do princípio ao fim

O piloto da Hyundai Portugal terminou a prova minhota com o tempo de 1:17.39 horas, deixando o segundo classificado, o português Armindo Araújo (Skoda Fábia), a 1.08,9 minutos, com o boliviano Marco Bulacia (Citroën C3) em terceiro, a 1.39,3 minutos.



“Foi ótimo começar a época com uma vitória, o que me deixa imensamente feliz por poder oferecê-la ao Team Hyundai Portugal. Tenho um ‘feeling’ ainda melhor, face à época anterior, desfrutando de um rali com classificativas fantásticas. Estas são algumas das melhores classificativas do mundo. Há muito tempo que não sentia tanto prazer num rali”, comentou Meeke.



O norte-irlandês, que vai competir no campeonato nacional pelo segundo ano consecutivo, somou ainda os três pontos pela vitória na 'power stage'.



Já Armindo Araújo, que chegou ao dia de hoje na terceira posição, atacou forte nas oito especiais do dia e conseguiu chegar ao segundo posto.



“Hoje de manhã, percebemos que a nossa posição estava claramente segura em termos de CPR e atacámos um pouco mais para chegarmos ao segundo lugar em termos gerais. Lutar contra uma dupla de uma equipa oficial é sempre uma tarefa árdua, mas fomos capazes de vencer essa batalha”, explicou o piloto de Santo Tirso, que foi o melhor português.



Ruben Rodrigues (Skoda Fabia) foi o quarto classificado, na frente de José Pedro Fontes (Citroën C3) e Pedro Meireles (Hyundai i20).



O campeão nacional Ricardo Teodósio (Hyundai i20) foi apenas o sétimo, numa prova em que evidenciou falta de confiança.



“A nossa afinação de base do carro era boa, mas o rali não me estava a correr bem, tivemos alguns contratempos e, nessas circunstâncias, optei por não correr demasiados riscos que pudessem comprometer chegarmos ao fim da prova”, explicou.



Com estes resultados, Meeke lidera o Campeonato de Portugal de Ralis, com 28 pontos, seguido de Armindo Araújo, que tem 22, e Ruben Rodrigues, com 18.



A próxima ronda do campeonato disputa-se no Algarve, a 15 e 16 de março.