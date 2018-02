Lagoa, em São Miguel recebe Campeonato da Europa de Patinagem Artística

Lusa 03 Fev, 2018, 16:20 | Outras Modalidades





Em comunicado, a Associação de Patinagem de São Miguel informou que "a Federação Portuguesa de Patinagem designou a cidade da Lagoa como o palco do campeonato da Europa de patinagem artística, o mais importante evento europeu da modalidade".



De acordo com a Associação de Patinagem de São Miguel, a prova vai contar com patinadores europeus dos escalões de cadetes, juvenis, juniores e seniores, numa competição que vai decorrer no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa.



O campeonato da Europa de patinagem artística vai ser organizada pela Federação de Patinagem de Portugal e pela Associação de Patinagem de São Miguel, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa e Governo Regional dos Açores.