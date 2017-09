Lars Boom venceu Volta à Grã-Bretanha, Tiago Machado termina em 30.º

Lusa 10 Set, 2017, 17:43 | Outras Modalidades

Na geral, Boom resistiu ao ataque do norueguês, que atacou a dois quilómetros do final, já nas ruas da capital galesa, para tentar anular a diferença que os separava, mas o pelotão acabou por chegar com o mesmo tempo e Boasson Hagen concluiu a prova a oito segundos do holandês. O suíço Stefan Küng terminou a prova em terceiro, a nove segundos.



O português Tiago Machado (Katusha-Alpecin), 40.º na etapa de hoje, a 1.13 minutos do vencedor, terminou a prova a fechar o 'top-30', a 2.378 de Lars Boom.



Boasson Hagen completou os 180,2 quilómetros da última etapa, que ligou Worcester a Cardiff, em 4:19.00 horas, à frente do argentino Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) e do seu compatriota Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin).