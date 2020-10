Lei das sociedades desportivas está atrasada

Depois de o secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, afirmar à Lusa, em 9 de setembro, que tinha a “certeza” de que até ao final desse mês teria o parecer, o líder do IPDJ justificou o atraso com a realização de um “estudo comparativo com outros países” para complementar a análise da respetiva legislação.”, explicou Vítor Pataco, assegurando que a entidade que lidera já apresentou “alguns elementos”, mas que foi o próprio executivo a considerar “oportuno” incluir a comparação com outras realidades.Em declarações aos jornalistas à margem do jogo de futebol entre o Estoril Praia e o Feirense, da sexta jornada da II Liga de futebol (3-3), o presidente do IPDJ salientou que

“Antevemos que há alguns aspetos - nomeadamente no que tem a ver com o tirocínio dos investidores e para garantir que os clubes fundadores ou associados às SAD possam ter algumas garantias - que terão de ser considerados e materializados em termos de redação escrita das alterações legislativas”, reiterou, garantindo não ter havido qualquer contacto com a SAD do Feirense ao longo do processo de avaliação.