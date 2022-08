Leipzig empresta lateral espanhol Angeliño ao Hoffenheim

Angeliño, de 25 anos, chegou ao Leipzig durante a época 2019/20, por empréstimo dos ingleses do Manchester City, e acabou por ser adquirido a título definitivo em 2021 pelo clube.



Na última época, o lateral esquerdo alinhou em 45 jogos nas diferentes competições, com três golos marcados e 12 assistências.



No Hoffenheim, Angeliño vai ter como companheiro de equipa o defesa central português Eduardo Quaresma, que foi emprestado pelo Sporting ao clube da Liga alemã.