Liga portuguesa de basquetebol arranca sábado

"A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e os 12 clubes da Liga Betclic masculina informam que a competição terá início no dia 19 de outubro de 2024", pode ler-se no comunicado da FPB, que acrescenta que "a nova lei de estrangeiros, com impacto no desporto e, em particular, no basquetebol, continua a ser uma fonte de preocupação".



De acordo com o organismo, apesar dessa preocupação, "as partes envolvidas consideram que não é benéfico prolongar a suspensão da competição. Esta decisão é tomada em respeito pelos atletas, adeptos, patrocinadores e todos os parceiros".



A FPB anunciou ainda que, para mitigar as dificuldades previstas na marcação dos jogos adiados, o modelo competitivo da Taça Hugo dos Santos será ajustado para a presente época, com a fase de grupos a sofrer uma redução no número de jogos, permitindo a marcação dos encontros em atraso da Liga para 26 de outubro (primeira jornada) e 30 de novembro (segunda jornada).



A concluir, FPB acrescenta que, juntamente com os clubes, mantém "o compromisso de continuar a trabalhar conjuntamente com o Governo em busca de soluções que permitam acomodar as necessidades específicas do basquetebol no contexto da nova lei de estrangeiros".



Os clubes da Liga portuguesa de basquetebol decidiram não comparecer aos jogos das primeira e segunda jornadas da Liga devido às dificuldades na inscrição de jogadores estrangeiros.