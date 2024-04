Los Angeles Lakers nos play-offs da NBA

LeBron James, com 23 pontos, nove ressaltos e nove assistências, D’Angelo Russell, com 21 pontos, e Anthony Davis, com 20 pontos e 15 ressaltos, lideraram os californianos.



Na equipa da casa, destaque para a grande atuação de Zion Williamson, que somou 40 pontos, com 17 em 27 nos lançamentos de campo, 11 ressaltos e cinco assistências, antes de sair a cerca de três minutos do final, lesionado, com o jogo empatado.



Os Lakers aproveitaram da melhor maneira a saída do número 1 do draft de 2019 para carimbar um lugar nos play-offs, como sétimos da Conferência Oeste, tendo, assim, como adversários na primeira ronda, os Denver Nuggets, que foram segundos.



Por seu lado, os Pelicans ainda têm uma segunda oportunidade para chegar aos play-offs, o que conseguirão se ganharem no seu reduto aos Sacramento Kings, que venceram o duelo entre o nono e o 10.º, ao baterem em casa os Golden State Warriors por 118-94.



Keegan Murray, com 32 pontos e nove ressaltos, De’Aaron Fox, com 24 pontos e seis assistências, e o lituano Domantas Sabonis, com 16 pontos, 12 ressaltos e sete assistências, foram os elementos em maior destaque nos Kings.



Nos Warriors, que terminaram a época, Stephen Curry liderou os marcadores, com 22 pontos, num dia em que Klay Thompson esteve desastrado, ao sair sem qualquer ponto e com 10 lançamentos de campo falhados, em 31.36 minutos.



O Play-in prossegue hoje, a Este, com os Philadelphia 76ers a receberem os Miami Heat, em busca do apuramento, e os Chicago Bulls como anfitriões dos Atlanta Hawks, num embate que afasta dos play-offs o derrotado.