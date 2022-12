Lucca van Assche é o novo campeão do Maia Open

Van Assche, 176.º colocado no ranking ATP, precisou de três "sets", com os parciais de 6-3, 4-6 e 6-0, para levar a melhor diante do "qualifier" Neuchrist, número 359 do mundo, ao fim de duas horas e 12 minutos, para conquistar o seu primeiro título no circuito "challenger".O jovem transalpino, campeão júnior de Roland Garros em 2021, nem entrou da melhor maneira na final do torneio português, perdendo o primeiro parcial, ao sofrer uma quebra de serviço, mas conseguiu dar a volta, assinando dois "breaks" contra apenas um no segundo "set".Na hora de todas as decisões, Lucca van Assche revelou-se mais forte e, sem dar grandes chances ao adversário, impôs três quebras de serviço para suceder ao compatriota Geoffrey Blancaneaux no palmarés de campeões do Maia Open.”, resumiu o vencedor, em conferência de imprensa.