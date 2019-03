Madeira SAD vence Dicken com golo em cima do apito final

Lusa Comentários 24 Mar, 2019, 19:05 | Outras Modalidades

Num jogo com duas partes completamente distintas em termos da prestação das duas equipas, os insulares chegaram ao intervalo a vencer por seis golos de diferença (15-9), mas os nórdicos recuperarem e conseguirem o empate no último minuto, até que Daniel Santos fez o tento decisivo, a cinco segundos do fim.



Após os cinco minutos iniciais de equilíbrio, o Madeira SAD foi construindo uma margem confortável ao longo do primeiro tempo, também graças ao inspirado guarda-redes Gustavo Capdeville, com muitas defesas de alto nível, e chegou a ter uma vantagem de sete golos no início da segunda parte.



No entanto, a formação visitante manteve-se calma e não desistiu do jogo, conseguindo, aos poucos, diminuir a diferença no marcador, com destaque para Max Granlund, que apontou nove golos, oito dos quais nos segundos 30 minutos, e tornou-se no melhor marcador da partida.



Os finlandeses marcaram o dobro dos golos na segunda parte em comparação com a primeira (18 para nove) e igualaram a partida nos instantes finais, até que valeu ao Madeira SAD o golo final de Daniel Santos, que levou à euforia o lotado Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal.



A segunda mão dos quartos de final está marcada para sábado, na zona de Pirkkola, localizada em Helsínquia, pelas 15:30 (hora local).







Jogo no Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal.



Madeira SAD - Dicken, 28-27.



Ao intervalo: 15-9.







Sob a arbitragem dos holandeses Ruud Geraets e Paul Geraets, as equipas alinharam e marcaram:



- Madeira SAD (28): Pedro Silva, Valter Soares (1), João Martins (1), Ulisses Ribeiro (5), Lourenço Silva, Daniel Santos (3), Luís Carvalho, Bruno Landim (1), Elias António (2), Rúben Sousa (3), João Miranda, Elledy Semedo (4), Pedro Peneda (3), Gustavo Capdeville e Francisco Pereira (5).



Treinador: Paulo Fidalgo.



- Dicken (27): Benny Broman (1), Teemu Hertola, Filip Soderlund (4), Patrik Roslander, Kim Davidson, Johan Gripenberg (1), Jukka Kamula, Félix Nilsson, Joacim Broman (2), Oskar Monnberg, Anton Remy (2), Max Granlund (9), Gusten Montonen (3), Micael Makela, Robin Granlund e Tadas Stankevicius (5).



Treinador: Bjorn Monnberg.







Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 6-3 (10), 9-4 (15), 10-5 (20), 11-7 (25), 15-9 (intervalo), 17-10 (35), 19-14 (40), 21-18 (45), 24-21 (50), 26-24 (55) e 28-27 (final).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.