Manuel Espírito Santo vence corrida de suporte em Le Mans

O luso, que faz equipa com Martin Rich no Team Virage, partiu da 'pole position' para arrecadar a vitória na primeira de duas corridas para este fim de semana.



"Correr em Le Mans está no imaginário de qualquer piloto, mas conseguir a 'pole' e a vitória em prova de estreia é só extraordinário. Não sei explicar o sentimento. Estou muito feliz e reflete todo o trabalho que tenho vindo a fazer esta época, mas também em anos anteriores. A equipa está também de parabéns porque me proporcionou um carro muito competitivo. Estamos todos de parabéns", referiu o piloto de Cascais, de 19 anos.



A segunda corrida disputa-se sexta-feira.