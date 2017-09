Mão portuguesa na manutenção dos Volvo 65

Jornalista: Nuno Patrício / Imagem: Pedro A. Pina

O velejador, de 44 anos, tem um sonho: fazer parte de uma das equipas que navega no Volvo 65. Mas antes António passou pela manutenção e reparação de grande parte da mecânica destes “duros e resistentes monstros marinhos”.



“Conhecer por dentro como funcionam os mecanismos é meio caminho para o sucesso em alto mar. Quando se está em competição no alto mar, não há uma 'box' como na Formula 1. Aqui não podemos parar. Todas as pessoas a bordo têm de saber como é que isto tudo funciona e a minha passagem pelo 'Boatyard' é uma forma de aprender para no futuro poder ter a sorte de ser chamado para uma equipa.”



Em setembro de 2017, António Fontes viu o seu sonho a ser concretizado tendo sido convidado a integrar a equipa Sun Hung Kai/Scallywag, que representa Hong Kong.