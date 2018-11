Marc Márquez venceu prémio de melhor piloto na qualificação de MotoGP em 2018

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 19:51 / atualizado em 17 Nov, 2018, 20:04 | Outras Modalidades

O piloto da Honda, que hoje foi apenas o quinto classificado na qualificação para o GP da Comunidade Valenciana, a disputar no domingo, somou 341 pontos, mais 73 do que o segundo classificado, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati e, por isso, leva para casa um modelo exclusivo, limitado a 1.200 unidades e que custa 167 mil euros.



Márquez conquistou este ano sete 'pole positions' (América, Holanda, Alemanha, Áustria, Tailândia, Austrália e Malásia) contra as quatro do compatriota Jorge Lorenzo (Ducati). Dovizioso fez duas, o francês Johan Zarco (Yamaha) outras duas, enquanto o italiano Valentino Rossi, o britânico Cal Crutchlow (Honda), o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e o australiano Jack Miller (Ducati) fizeram uma cada um.