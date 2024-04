Marcelo e Sara longe de Paris2024 na carabina a 50 metros

Marcelo Cazassa e Sara Antunes falharam o apuramento na prova de tiro em carabina 50 metros para os Jogos Olímpicos Paris2024, após os seus modestos desempenhos no torneio que decorre no Rio de Janeiro.

Em 53 competidores, Cazassa obteve o 49.º resultado na primeira triagem, com um total de 568 pontos, bem distante do sérvio Milenko Sebic, que liderou o grupo de 33 que avançou para a segunda triagem, com 593 pontos.



Quanto a Sara Antunes, foi 46.ª entre 52 competidoras, com 573 pontos, numa competição liderada pela norueguesa Jeanette Hegg, com 593.



Nesta última oportunidade rumo a Paris2024, ainda sem portugueses garantidos nesta modalidade, ambos já tinham falhado igualmente a qualificação na carabina a 10 metros.



Portugal também não conseguiu ser bem-sucedido na pistola a 10 metros através de Filipa Marracho, Joana Castelão, Tiago Carapinha e João Costa, que buscava a sexta presença olímpica.



Joana Castelão também não atingiu o objetivo na pistola a 25 metros, contudo terá ainda uma derradeira oportunidade de apuramento, nos Europeus.