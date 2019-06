Marco Alves porta-voz da ambição lusa nos Jogos Europeus

Há quatro anos em Baku, no Azerbaijão, Portugal conquistou 10 medalhas.



Agora serão quase uma centena de atletas que estão presentes repartidos por 13 modalidades.



O jornalista João Gomes Dias ouviu as razões evocadas por Marco Alves para que a representação nacional possa brilhar nestes Jogos Europeus.



O primeiro português a competir é Rui Batista no tiro com arco ao início da tarde desta sexta-feira.



A cerimónia de abertura realiza-se a partir das 20h00. O porta-estandarte será o mesatenista Marcos Freitas.