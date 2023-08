Marco Meneses e Diogo Cancela conquistam prata nos Mundiais de natação adaptada

Além das duas presenças em pódios, os dois nadadores bateram os recordes nacionais das duas provas e obtiveram marcas que abrem a cota de presença para os Jogos Paralímpicos Paris2024.



Numa das mais emocionantes provas do dia, Diogo Cancela (SM8), com novo recorde nacional (2.22,50 minuts), bateu-se pelo ouro até aos derradeiros metros, apenas cedendo por escassos 21 centésimos de segundo para o chinês Haijiao Xu (2.22,29 minutos), medalha de ouro. O bronze foi para o israelita Mark Malyar (2.27,31).



Marco Meneses, que nos 100 costas (S11) também bateu o recorde nacional (1.07,55 minutos), esteve sempre na luta pelo pódio na sua prova, melhorando muito o segundo melhor tempo que obteve nas eliminatórias (1.09,15).



O ouro foi para o ucraniano Mykhailo Serbin, com 1.06,01, e o bronze para Rogier Dorsman (Países Baixos), com 1.08,49.