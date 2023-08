Marco Meneses e Susana Veiga garantem finais nos Mundiais de natação adaptada

Meneses, que no sábado conquistou a medalha de prata nos 100 metros costas, assegurou mais uma final, alcançando o quarto melhor tempo das eliminatórias.



Já Susana Veiga apurou-se para a final de 50 metros livres com o sétimo tempo das eliminatórias.



Além do apuramento para estas duas finais, João Fidalgo, Susana Veiga, Daniel Videira e Ana Castro impuseram o recorde nacional na estafeta mista 4x100 livres, em 4.36,96 minutos, que valeu ao quarteto luso o 10.º posto na prova.



Nas eliminatórias de 100 metros bruços, João Fidalgo foi 10.º classificado e conseguiu o recorde pessoal, com 1.05,97 minutos, enquanto João Campos foi 14.º, em 1.30,09.