Marcos Antunes apura Angola na Taça das Nações Africanas

Sob o comando do treinador português Marcos Antunes, a noite de "chuva" de golos na seleção angolana foi marcada pelos "hat-trick" de Bráulio (01, 23 e 35), e Chico (17, 20 e 24) e pelo "bis" de Arroz Doce (11 e 26).



Jô, no minuto inicial, Hélber (31) e Kaluanda (33), fizeram os restantes golos de Angola, enquanto o Gana reduziu com autogolo de Adérito, aos nove, e através de Pako (15) e Arthur (39).



Com esta vitória, Angola termina em segundo do Grupo A, com seis pontos, atrás do anfitrião Marrocos, que tem nove, fruto da vitória sobre a Zâmbia, por 13-0.



Nas meias-finais, Angola vai defrontar o tricampeão africano Egito, na sexta-feira, enquanto Marrocos joga diante da Líbia.



No final do encontro, o selecionador angolano, Marcos Antunes, manifestou satisfação pelo objetivo principal alcançado.



“Aquele que era o objetivo inicial, neste momento, está conseguido, que é disputar as meias-finais. A partir daqui, devemos estar concentrados, descansar bem, recuperar e continuar a trabalhar para continuarmos a ter sucesso. E quem nos quiser ganhar, terá de ser melhor que nós e terá que ser muito mais competente”, disse.