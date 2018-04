Mário Patrão lidera Rali Morocco Desert Challenge, Paulo Ferreira vence etapa

Lusa Comentários 21 Abr, 2018, 18:50 | Outras Modalidades

Mário Patrão foi segundo na sétima tirada, com 410 quilómetros cronometrados entre Boudnib e Matarka, ficando a 2.02 do maior rival, o colega de equipa holandês Maikel Smits (5:07.20 horas), que deixou o holandês Mike van den Goorbergh em terceiro, a 50.18.



Patrão, a quem bastará não comprometer domingo para ganhar a prova, lidera a classificação geral com 1:09.13 horas de avanço sobre Smits e mais de quatro e meia sobre o francês Duong Nguyen Khoa.



Nos carros, Paulo Ferreira (Toyota) voltou a vencer a tirada, agora em 4:53.35, deixando o checo Boris Vaculik (Ford) a 4.33 e Erwin Imschoot (Toyota) a 6.58.



Na geral, Paulo Ferreira, que faz equipa com Jorge Monteiro, é oitavo a 10:35.08 do dinamarquês Jes Munk, que tem 47.35 de vantagem para Vaculik e 2:48.58 para o holandês Maik Willems (Toyota).



Não fora o total de 10:10 horas em penalizações, o luso estaria no segundo posto a lutar pelo triunfo.



Nos camiões, Elisabete Jacinto (MAN) foi quinta, a 17.03 do checo Ales Loprais (Tatra), que concluiu a tirada em 4:54.52, deixando o holandês Martin Van der Brink (Renault) a 28 segundos e Janus JR van Kasteren (Renault) a 2.30.



Na classificação geral, Elisabete Jacinto, que faz equipa com José Marques e Marco Cochinho, manteve o sétimo lugar, a 8:19.37 de Loprais, que tem um avanço de 31.35 minutos para Brink e 5:09.25 para o holandês Paul Verheyden (Daf).



O Rali Morocco Desert Challenge termina domingo com 220 quilómetros a ligar Tendrara e Oujda.