Marta Paço anseia ser tricampeã mundial de surf adaptado

"Esse será sempre o meu objetivo máximo, vencer o campeonato da ISA (Associação Internacional de Surf), que dá a conhecer todos os anos os campeões do mundo. Mas este é também o ano em que se vai decidir se o surf adaptado, tal como aconteceu com o surf, entra nos Jogos Paralímpicos e, obviamente, seria um sonho participar naquela que é a grande festa do desporto", disse à Lusa a atleta do Surf Clube de Viana do Castelo.



Marta Paço falava à margem da primeira edição da Buondi Surf é Terapia, iniciativa dedicada à temática da saúde mental, que decorreu na Praia de São João da Caparica, e que contou com a participação de João Francisco Lima (moderador), da ex-campeã nacional de surf Teresa Abraços (1996), da Associação Portuguesa de Surf Adaptado, de Ema Envagelista, da Wave by Wave, do surfista profissional João Kopke, e do ator José Mata.



Depois de conquistar o lugar mais alto do pódio nas últimas duas edições do Mundial, em Pismo Beach, na Califórnia, Marta Paço, de 18 anos, continua os treinos diários para atacar a medalha de ouro na prova que vai decorrer, em novembro, em Huntington Beach, apontando para a importância da criação do circuito português de surf adaptado, já em 2023, para o desenvolvimento da modalidade.



"Em Portugal, o surf adaptado está a nascer, existe há poucos anos, cerca de seis, sete anos, e este ano vamos ter pela primeira vez o campeonato nacional, que será um passo muito importante para o desporto se desenvolver", referiu a surfista.



A nível europeu, a última competição foi em 2019, em Viana do Castelo, e este ano vai haver prova em Espanha, entre 3 e 7 de julho.



"Vou participar. Fui campeã em 2019 e este ano o objetivo é revalidar o título", lançou a atleta treinada por Tiago Prieto.