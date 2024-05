Mavericks vão defrontar Thunder na segunda ronda dos play-offs da NBA

Enquanto a equipa de Dallas seguia em frente e marcava encontro com os Oklahoma City Thunder na próxima ronda, a este, os Orlando Magic forçaram os Cleveland Cavaliers a um sétimo jogo, ao vencerem por 103-96, deslocando-se a Cleveland no domingo para decidir quem vai defrontar os Boston Celtics na sua meia-final de conferência.



Em Dallas, os 30 pontos de Kyrie Irving, aos quais se juntaram os 28 de Luka Doncic, que ainda acrescentou sete ressaltos e 13 assistências, foram decisivos para os Mavericks completarem o 4-2 frente aos Clippers, que tiveram em James Harden (16 pontos e 13 assistências) e Paul George (18 pontos) as suas melhores unidades, vingando ainda as eliminações prematuras em 2020 e 2021.



Nas meias-finais desta conferência, as atenções vão ficar centradas nas duas estrelas das equipas, Doncic nos Dallas e Shai Gilgeous-Alexander nos Thunder, dois fortes candidatos ao título de melhor jogador do ano (MVP).



Enquanto no oeste as 'meias' ficaram definidas, a este, os Orlando obrigaram os Cavaliers a um sétimo encontro, num jogo em que os 50 pontos de Donovan Mitchell foram insuficientes para garantir a vitória da equipa de Cleveland.



Paolo Banchero, com 10 dos seus 27 pontos no último quarto e responsável pela virada no marcador a menos de quatro minutos do fim, ao anotar um triplo, foi um dos protagonistas no triunfo dos Magic, que tiveram ainda em bom plano Franz Wagner (26 pontos) e Jalen Suggs (22).



Do lado dos Cavaliers, Mitchell esteve em grande evidência com os seus 50 pontos e ao anotar todos os pontos da sua equipa (18) no último quarto, tendo terminado a partida em dificuldades, com uma lesão num joelho.



O jogo sete disputa-se no próximo domingo em Cleveland.