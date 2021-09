Mesatenistas portugueses eliminados na segunda ronda no Qatar

Depois de terem passado o quadro de 64, João Geraldo, João Monteiro, Tiago Apolónia e Shao Jieni foram eliminados na ronda de 32, todos perante adversários mais bem classificados no ranking mundial.



João Geraldo (95.º do ranking mundial) perdeu por 2-3 com Chun Ting Wong, de Hong-Kong, número 20 do mundo, Tiago Apolónia (60.º) foi derrotado pelo britânico Liam Pitchord (15.º), por 3-1, João Monteiro (79.º) cedeu ante o austríaco Robert Gardos (26.º), por 3-1, e Shao Jieni (62.ª) foi afastada pela tailandesa Sawettabut Suthasini (41.ª), igualmente por 3-1.



Portugal vai agora participar na fase final do Campeonato da Europa de equipas, entre os dias 28 de setembro e 03 de outubro, na cidade de Cluj, na Roménia.



A Seleção masculina é formada por Marcos Freitas (Fakel-Gazprom Orenburg, Rússia), Tiago Apolónia (TTC Neu Ulm, Alemanha), João Monteiro (Top Spin Messina -- Fontalba, Itália), João Geraldo (Les Loups D'Angers, França) e Diogo Carvalho (Sporting).



Os treinadores são Kong Guoping e Francisco Santos.



A equipa feminina é composta pelas atletas Fu Yu (KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, Polónia), Shao Jieni (Etival Clairefontaine ASRTT, França), Rita Fins (CTM Mirandela) e Inês Matos (Boa Hora FC). Xie Juan é a responsável técnica da seleção feminina.



A equipa masculina está integrada no grupo E, com Dinamarca e Turquia, e a seleção feminina também no grupo E, com Hungria e Croácia. Apenas o primeiro classificado de cada grupo é apurado para os quartos de final.