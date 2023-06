Miami Heat vencem em Denver e igualam final da NBA

Depois da derrota por 104-93 no jogo inaugural, os Heat, que ao intervalo perdiam por 57-51, conseguiram, assim, inverter o fator casa.





Os Heat, que já eliminaram Bucks, Knicks e Celtics sem terem o fator casa, entraram para o último período a perder por oito pontos (83-75), mas, em 2.16 minutos, viraram o jogo (85-88), com Duncan Robinson a marcar 10 pontos num parcial de 12-2.



Inspirados por Robinson, com Gabe Vincent também em grande plano e com Jimmy Butler finalmente a aparecer, juntando-se ao "omnipresente" Bam Adebayo, o conjunto de Erik Spoelstra ganhou depois impensáveis 11 pontos de avanço (93-104).







Na formação da casa, o sérvio Nikola Jokic fez mais uma grande exibição, coroada com 41 pontos, com 16 em 28 nos lançamentos de campo, 11 ressaltos e quatro assistências, mas esteve muito sozinho.







A final da NBA muda-se agora para a Florida, que acolherá o Jogo 3, na quarta-feira, e o Jogo 4, na sexta-feira, enquanto o quinto jogo será de novo em Denver (em 12 de junho). Se necessário, o sexto será em Miami (15) e o sétimo no Colorado (18).