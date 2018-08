Miguel Duarte Nascimento 14.º nos 200 metros mariposa

Lusa Comentários 04 Ago, 2018, 21:19 | Outras Modalidades

Miguel Duarte Nascimento foi sexto classificado na sua série das meias-fina, ao concluir em 1.58,16 minutos, pouco mais de um segundo em relação ao último tempo de apuramento, conquistado pelo polaco Jan Switkowski com 1.56,77.



Dos restantes nadadores em ação, Raquel Gomes Pereira, que foi oitava na segunda série das qualificações dos 100 metros bruços, falhou o apuramento para as meias-finais, ao nadar em 1.11,22 minutos, enquanto o último tempo de apuramento foi de 1.08,53.



Guilherme Filipe Pina foi nono na sua meia-final dos 1.500 metros, numa prova em que se apuravam para a final os oito melhores tempos das duas séries, ficando assim arredado da prova decisiva, a ser disputada no domingo.



No ciclismo de pista, a corredora portuguesa Maria Martins foi 14.ª classificada na final da corrida por pontos feminina (25 km), com cinco pontos, numa prova que teve vitória da italiana Maria Confalonieri, com 33 pontos. Completaram o pódio, a bielorrussa Ina Savenka, medalha de prata, e a russa Gulnaz Badykova, medalha de bronze.



Em omnium, o corredor Rui Oliveira finalizou a sua participação no 20.º e penúltimo lugar, numa prova que teve vitória do britânico Ethan Hayter, tendo a medalha de prata sido para o italiano Elia Viviani e a de bronze para o dinamarquês Casper von Folsach.



Na natação sincronizada, a equipa de dueto esquema livre, formada por Maria Beatriz Gonçalves, Cheila Vieira e Mariana Teixeira, foi 18.ª entre 19 conjuntos e falhou a qualificação para a final, para a qual se apuravam os 12 primeiros conjuntos, tendo registado a sua melhor pontuação em competições internacionais com 73,6667.



Na final de esquema livre por equipas, a seleção portuguesa, composta por Barbara Costa, Filipa Faria, Francisca Fonseca, Beatriz Gama, Maria Beatriz Gonçalves, Maria do Carmo Martins, Mariana Teixeira e Cheila Vieira, foi 12.ª e última, mas voltou a superar a sua melhor pontuação em competições internacionais com 75,9000. A Rússia conquistou a medalha de ouro, a Ucrânia a de prata e a Itália a de bronze.



No domingo, disputa-se a final do esquema combinado por equipas, na qual Portugal marca também presença.