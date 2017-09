Miguel Lamperti e Juani Míeres caem no Portugal Padel Masters

Lusa 19 Set, 2017, 22:43 | Outras Modalidades

O argentino e o espanhol caíram no Jamor frente ao jogo mais eficaz de Ramiro Moyano e Maxi Gabriel, noticiou hoje a assessoria de imprensa da competição, em comunicado.



Já a dupla Paquito Navarro/Sanyo Gutiérrez passou sem grande dificuldade aos 16 avos da prova, graças à vitória tranquila diante José Diestro e Martín Piñero, por 6-2 e 6-4.



“Temos de jogar com as condições de um 'court' ao ar livre, estava sol e vento e isso interfere, e temos que nos adaptar. Quem melhor se adapta ganha o encontro”, resumiu Sanyo Gutiérrez, que partilha o segundo lugar do 'ranking' mundial com o parceiro espanhol.



Na quarta-feira serão apuradas as últimas duplas para a segunda ronda, com Miguel Oliveira e Lucas Silveira da Cunha, tal como os primeiros cabeça de série Fernando Belasteguin e Pablo Lima, a entrarem em ação no 'court' principal do Jamor.