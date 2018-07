Miguel Oliveira com o 13.º tempo nos treinos livres na Alemanha

Lusa Comentários 13 Jul, 2018, 17:20 / atualizado em 13 Jul, 2018, 17:21 | Outras Modalidades

Oliveira, segundo classificado do campeonato, alcançou a sua volta mais rápida no decorrer da segunda sessão de treinos em Sachsenring, com o tempo de 1.25,034 minutos, ligeiramente mais rápido do que obteve no treino inicial (1.25,331).



O espanhol Xavi Vierge (Kalex) obteve a melhor marca do dia, com 1.24,750 minutos, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial da categoria intermédia, com 16 pontos de vantagem sobre Oliveira, foi o quinto mais rápido, com 1.24,836.