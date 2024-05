Miguel Oliveira espera bons resultados no GP de França

“O Circuito Bugati, em Le Mans, é uma pista em que não corri no ano passado pelo que estou muito curioso para pilotar a Aprilia ali”, revelou o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.



Oliveira, que foi oitavo classificado na ronda anterior, em Jerez de la Frontera (Espanha), quer continuar a evoluir.



“O objetivo é sempre melhorar e dar passos no sentido de ter um melhor resultado diante do público que enche sempre as bancadas do GP de França”, reforçou o piloto de Almada.



Em 2023, Miguel Oliveira falhou esta prova devido a lesão, pelo que ainda não teve oportunidade de rodar com a Aprilia no mítico circuito francês.



“Vejo que o Miguel e o Raul (Fernández) estão cada vez mais familiarizados e confortáveis com as suas motas. Apesar de ambos terem falhado a corrida do ano passado devido a problemas físicos, vamos para França prontos para lutar por melhores resultados”, disse o diretor da equipa, Davide Brivio.



O GP de França é a quinta prova do Mundial de MotoGP, principal categoria do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, que inclui ainda as Moto2, Moto3 e MotoE.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) chega na liderança da classificação de pilotos, com 92 pontos, mais 17 do que o bicampeão mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Miguel Oliveira é 13.º, com 23.