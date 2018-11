Miguel Oliveira orgulhoso pela temporada e já pensa na MotoGP

Marcos Celso - RTP Comentários 04 Nov, 2018, 16:28 / atualizado em 04 Nov, 2018, 16:29 | Outras Modalidades

Oliveira terminou em segundo lugar no Grande Prémio da Malásia de Moto2, permitindo já a Bagnaia festejar o título, mesmo antes da derradeira corrida da temporada, em Valência.



No final, Oliveira, que nesta corrida não teve apoio do colega de equipa, o sul-africano Brad Binder, considerou que a corrida foi positiva, apesar de não alcançar o grande objetivo, ou seja, vencer e esperar que Bagnaia fosse pelo menos terceiro classificado.







c/Lusa

Assim, o português ficou a 32 pontos do italiano da equipa de Valentino Rossi quando ficam 25 pontos em disputa na última prova. Depois do segundo lugar em 2015 no Mundial de Moto3, Miguel Oliveira volta a ser vice-campeão mundial.Ainda nas declarações após esta corrida, Miguel Oliveira lamentou a mota "insuficiente para bater Bagnaia" no Mundial de Moto2.O piloto português da KTM precisava de recuperar pelo menos 12 pontos para conseguir levar a decisão para a derradeira prova, em Valência, dentro de duas semanas. Mas o segundo lugar do português e o terceiro de Bagnaia decidiram as contas do título a favor do italiano.Oliveira reconheceu, mesmo assim, a supremacia de Bagnaia, o 'Pecco'. Oliveira está orgulhoso do que alcançou, com 11 presenças no pódio esta temporada, duas delas em primeiro.O português da KTM torna-se, assim, vice-campeão pela segunda vez na sua carreira, depois de já ter sido o segundo classificado no Mundial de Moto3 em 2015.O Mundial de Moto2 encerra com o GP da Comunidade Valenciana, a 18 de novembro.