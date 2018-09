Miguel Oliveira quer "mudar estilo de condução" para melhorar na qualificação

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 18:50 | Outras Modalidades

O piloto português da KTM ainda chegou a estabelecer o 15.º melhor tempo já nos últimos segundos da sessão, mas o registo acabou anulado por uma irregularidade detetada pelos comissários.



"Foi um dia difícil. Tive a minha melhor volta cancelada, que me colocava umas posições mais à frente", lamentou o piloto de Almada, que tem "trabalhado bastante" na sua KTM.



No entanto, como os resultados não têm sido os esperados, concluiu que terá de "alterar" o seu "estilo de condução" para se "adaptar à melhor forma de conduzir esta mota".



"Preciso de me concentrar mais nos ângulos (de entrada em curva), nas trajetórias a seguir na pista", explicou.



O piloto da KTM terá domingo um derradeiro ensaio na sessão de 'warm up', que antecede a corrida, mas acredita que já tem "uma boa afinação para a prova".



"O ritmo de corrida é bom. Quando sigo sozinho, sou rápido, mas, ao ter de partir de trás, nunca se sabe o que vai acontecer", destacou.



Miguel Oliveira terminou a sessão de qualificação em 18.º, a 0,862 segundos do tempo registado pelo seu companheiro de equipa, Brad Binder, autor da 'pole position', a primeira da carreira do piloto sul-africano.



O italiano Francesco Bagnaia, líder do campeonato, com mais oito pontos do que o piloto português, larga da quinta posição.



Em MotoGP, o espanhol Jorge Lorenzo conquistou a terceira 'pole position' consecutiva, quarta da temporada, deixando o seu colega de equipa na Ducati, o italiano Andrea Dovizioso, a 0,014 segundos.



A primeira linha da grelha de MotoGP ficou separada por menos de uma milésima uma vez que o espanhol Marc Márquez, terceiro da sessão, ficou a 0,079 segundos do futuro companheiro de equipa.



Já o italiano Valentino Rossi, com o 18.º lugar na sessão de hoje, fez a pior qualificação em piso seco da sua carreira. Desde o Grande Prémio da Holanda de 2006, em Assen, que disputou lesionado no pulso direito e no tornozelo esquerdo, que não ficava tão atrás na grelha de partida.