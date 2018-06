Miguel Oliveira quer nova vitória no Mundial de Moto2

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 16:14 | Outras Modalidades

"Em Mugello conseguimos a vitória pela qual tínhamos vindo a lutar desde o início da temporada, por isso seria muito bom conseguir a segunda vitória em Barcelona. Algo importante para nós será dar um passo em frente na sessão de qualificação, para tentar evitar arriscar tanto no domingo", disse o piloto, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Miguel Oliveira, que em 03 de junho venceu o Grande Prémio de Itália, garante estar preparado para lutar pelo triunfo no próximo domingo e mostrou-se satisfeito com os testes que tem realizado.



"Com a base que temos dos dias de testes em Barcelona e Mugello, estamos preparados para o conseguir. Já testámos com as mudanças do traçado por isso, em teoria, não encontraremos nada de novo. O asfalto tem uma aderência muito boa e quase nenhuns ressaltos, por isso vai ser certamente um fim de semana muito interessante", afirmou.



Depois da vitória em Mugello, Miguel Oliveira, que na próxima época vai competir no MotoGP, manteve o segundo posto do Mundial de Moto2 com 98 pontos, mas reduziu para apenas 13 pontos a sua desvantagem para o comandante, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).