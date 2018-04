Miguel Oliveira terceiro no Grande Prémio das Américas de Moto2

Lusa Comentários 22 Abr, 2018, 20:00 / atualizado em 22 Abr, 2018, 20:29 | Outras Modalidades

No Circuito das Américas, o piloto português repetiu o pódio alcançado na Argentina e subiu ao quarto lugar do campeonato do mundo, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Kalex) obteve o segundo triunfo da época, depois da vitória no Qatar, e o espanhol Alex Márquez (Kalex) terminou em segundo.

Oliveira, que conseguiu chegar ao terceiro posto depois de ter saído do 12.º lugar da grelha, ascendeu ao quarto lugar do Mundial, com 43 pontos, menos quatro do que Alex Márquez e o italiano Mattia Pasini, enquanto Bagnaia saltou para a liderança, com 57, desalojando o seu compatriota.