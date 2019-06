Partilhar o artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça Imprimir o artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça Enviar por email o artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça Aumentar a fonte do artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça Diminuir a fonte do artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça Ouvir o artigo Minsk2019: Portugal estreia-se no futebol de praia com derrota face à Suíça