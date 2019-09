Morais e Blanco seguem em competição

Lusa Comentários 12 Set, 2019, 12:19 | Outras Modalidades

Frederico Morais venceu um 'heat' muito equilibrado na segunda ronda, com uma pontuação de 14,07, impondo-se ao neozelandês Billy Stairmand (14), ao peruano Cristobal de Col (13,1) e ao norte-americano Conner Coffin (12,13).



Miguel Blanco também seguiu em frente, apesar de ter terminado a sua bateria no segundo lugar, com 12,1 pontos, atrás do japonês Shun Murakami (14,1), mas à frente do espanhol Gonzalo Zubizarreta (7,63) e do filipino John Mark Tokong (6,33).



O único dos três representantes portugueses que ficou pelo caminho foi Vasco Ribeiro, quarto e último classificado no 'heat' da segunda ronda, acabando por ser eliminado da prova na repescagem, ao ser terceiro classificado, com 9,6 pontos, atrás do mexicano Dylan Southworth (10,7) e do indonésio Oney Anwar (9,7).