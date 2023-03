Morreu antigo basquetebolista Willis Reed

Os Knicks expressam o seu pesar pela morte de um jogador de "incomparável liderança, compromisso e ética laboral" e asseguram que "o seu legado durará para sempre".



"A comunidade do basquetebol perde uma lenda. Os nossos corações estão com a família, amigos e adeptos de Willis Reed", escreveu, por seu lado, a Associação de Jogadores Retirados da NBA, em nota de pesar.



Natural de Bernice, no estado do Luisiana, Reed fez toda a sua carreira na NBA ao serviço dos Knicks, entre 1964 e 1974, sendo campeão em 1970 e 1973.



Considerado um dos melhores jogadores da história do basquetebol nos Estados Unidos, o pivô foi o "MVP" (jogador mais valioso) das finais que ganhou, além de ser também melhor jogador na temporada regular de 1970.



Reed teve uma pequena passagem como treinador, orientando os Knicks em 1977 e 1978.



Desde 1982 que está no "Hall of Fame" da NBA.