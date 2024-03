MotoGP. Miguel Oliveira quer voltar aos bons resultados

O piloto natural de Almada arrancou a sua sexta temporada na categoria rainha do motociclismo de velocidade com o 15.º lugar na prova de abertura, no Qatar, há duas semanas, e agora regressa a um palco que bem conhece e onde venceu em 2020, ano de pandemia.



“Antes do Grande Prémio (do Qatar) previ que lutar pelo top 10 era um bom resultado no Qatar. Não me enganei por muito. Portimão é um circuito em que passamos mais tempo inclinados e acho que isso pode ser benéfico para nós, como a mota está neste momento e com algumas alterações que temos em mente fazer. Não sei qual será o bom resultado, mas gostaria que, depois de o fim de semana começar, poder ter esse objetivo mais concreto”, afirmou Oliveira, em declarações à Lusa, na semana passada.



No ano passado, foi no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, que, em 2023, sofreu a primeira lesão do ano, após ser abalroado logo no início da corrida pelo espanhol Marc Márquez.



Apesar de ser um dos traçados que melhor conhece e ao qual se adapta bem, o AIA é, também, um dos mais azarados para o piloto português.



Depois da vitória conseguida em 2020, partindo da "pole position", liderando todas as voltas e conseguindo a volta mais rápida, só voltou a conseguir resultados de relevo em 2022, ano em que terminou na quinta posição, sendo o melhor da KTM.



O piloto de 29 anos já leva 85 corridas disputadas em MotoGP, contando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma "pole position", precisamente no ano da primeira vitória em Portimão.



Palmarés do piloto português



Agora, o piloto luso chega à corrida caseira com novas cores e uma mota atual.



A equipa norte-americana Trackhouse substituiu a malaia RNF, impedida de competir pela Dorna, a empresa promotora do campeonato.



Tendo contrato diretamente com a Aprilia, Miguel Oliveira tem acesso, este ano, a uma RSGP de 2024, ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que corria com um modelo de 2022.



Miguel Oliveira é mesmo um dos três pilotos que já conseguiu vencer no AIA. Além do português, apenas o francês Fabio Quartararo (Yamaha) e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, somaram triunfos no circuito algarvio.



O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que vai ser disputado entre sexta-feira e domingo, vai ser a segunda de 21 provas do Campeonato do Mundo.



Pela primeira vez, do programa da competição algarvia vai constar uma corrida do Mundial de MotoE, para motas elétricas.