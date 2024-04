Mundial de andebol de 2029 atrubuído a França e Alemanha

Por seu lado, a Espanha vai receber o Mundial feminino de 2029, oito anos depois, enquanto a edição de 2031 terá como coanfitriões a República Checa e a Polónia, no que será a quarta edição organizada por dois países e quinta por vários.



As escolhas foram votadas por unanimidade entre as propostas finalistas da IHF, que foram selecionados entre as federações nacionais, que já haviam enviado cartas de intenções para a organização da principal competição mundial de andebol.



“O interesse pelo Mundial tem crescido nos últimos anos e o facto de os grandes países do andebol, como aqueles que receberam os direitos de organização, estarem interessados em receber a prova significa que a modalidade está a crescer em todo o mundo”, disse presidente da IHF, Hassan Moustafa.



A França e a Alemanha uniram forças para acolher o campeonato do Mundo de 2029, sendo dois dos países europeus onde o andebol é um dos desportos mais populares, prometendo uma competição disputada em arenas de última geração.



Para a França, esta será a quarta vez que organiza a principal competição mundial, depois de 1970, 2001 e 2017, enquanto a Alemanha acolhe a prova pela oitava vez, após 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 e 2019.



Em 2031, o Mundial regressa à Europa, com Dinamarca, Noruega e Islândia a organizar a 32.ª edição, segunda a ser coorganizada por três países, depois da Dinamarca, Noruega e Croácia terem sido escolhidos para receber o Mundial de 2025.



A Dinamarca vai receber o Mundial pela quarta vez (após 1978 e 2019, já realizadas, e a que ainda vai organizar em 2025), enquanto a Islândia (1995) e a Noruega (que também irá receber em 2025) serão anfitriãs pela segunda vez.



Entretanto, já atribuídos, o Mundial masculino de 2025 será realizado na Croácia, Dinamarca e Noruega, e o de 2027 na Alemanha. O Mundial feminino de 2025 acontecerá na Alemanha e na Holanda, enquanto o de 2027 será disputado na Hungria.