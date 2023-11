Murches faz história com apuramento inédito para os `oitavos` da WSE Cup de Hóquei em patins

Em Duisburgo, depois de na sexta-feira se ter estreado nas competições europeias com um triunfo perante os alemães do Walsum (6-2), a equipa do Concelho de Cascais, com hóquei em patins apenas há nove anos, voltou a vencer.



Um resultado que deixa a formação cascalense com os mesmos seis pontos dos espanhóis do Voltregá, que defrontam no domingo, mas ambas com as primeiras posições garantidas, inalcançáveis para Walsum e Lyon.



No jogo de hoje, com vitória pela margem mínima, o Murches liderou o marcador, mas os franceses correram sempre atrás do resultado, conseguindo empatar sucessivamente até ao 3-3, cabendo a Gonçalo Nunes o golo da vitória, aos 41 minutos.



Também nesta segunda jornada, o HC Braga goleou hoje os suíços do RSC Uttigen (9-0), em jogo do grupo B, que mantém em aberto o apuramento da equipa portuguesa para os oitavos de final da competição.



Nessa fase entram diretamente os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Taça Europeia, atual WSE Cup e antiga Taça CERS, mais oito equipas eliminadas da segunda fase da Liga dos Campeões.



Depois de perder na sexta-feira com os italianos do Follonica (9-2), o HC Braga estava hoje obrigado a vencer, num cenário em que entra na última jornada, no domingo, com os mesmos três pontos do Wimmis, equipa que perdeu também com os transalpinos (6-2).



No jogo de hoje, de sentido único, Gonçalo Meira (dois golos), João Silva ‘Jotta’ (dois), Miguel Henriques (dois), António Trabulo (um), Vítor Hugo (um) e Pedro Mendes (um) construíram a goleada.



“Não há muito a comentar, encarámos o jogo de forma séria. E durante 50 minutos não tirámos o pé do acelerador”, disse no final o treinador Tó Neves, lembrando que no jogo de domingo apenas a vitória serve no objetivo de apuramento.