NAOM juntou no Crato 600 atletas

Alexandre Afonso - Antena 1 15 Jan, 2018, 16:19 / atualizado em 15 Jan, 2018, 16:21 | Outras Modalidades

O Grupo Desportivo dos 4 Caminhos, Federação Portuguesa de Orientação e o Município do Crato uniram as mãos e realizaram mais um evento de grande qualidade.



A Herdade da Rocha, Herdade do Rolão e Couto do Saramago foram os palcos escolhidos e que fizeram as delicias dos participantes na abertura de mais uma época da Taça de Portugal Vitalis de Orientação pedestre.



Os grandes dominadores do NAOM 2018 vieram de Espanha e da Rússia.



Eduardo Gil e Ekaterina Savkina vencem a XII edição do NAOM, inscrevendo pela primeira vez os seus países no lote dos vencedores.

Resultados da Elite

Masculinos:

1º Eduardo Gil (Espanha) - 1:08:28

2º Bjarne Friedrichs (Alemanha) - 1:11:36

3º Tiago Romão (Portugal) - 1:11:39

4º Ricardo Esteves (Portugal) - 1: 12:49

5º Richard Sjöholm (Suécia) - 1:16:45



Femininos:

1ª Ekaterina Svkina (Rússia) - 1:20:37

2ª Mariana Moreira (Portugal) 1:22:45

3ª Rosa Martin (Espanha) 1:28:54

4ª Nina Döllgast (Alemanha) - 1:33:20

5ª Beatriz Sanguino (Portugal) - 1:34:59