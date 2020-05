Naomi Osaka foi a desportista mais bem paga em 2019

Segundo os dados revelados hoje pela revista Forbes, desde 2016 que não figuravam duas mulheres numa mesma lista de 100 atletas mais bem pagos do mundo, com Osaka, vencedora de dois torneios ‘Grand Slam', em 29.º lugar no global, quatro postos à frente da também tenista Williams.



O valor é ainda uma receita recorde para o desporto feminino, com as duas atletas a ficarem acima dos 29,7 milhões de dólares (27,3 milhões de euros, em câmbio atual) que a também tenista Maria Sharapova, da Rússia, arrecadou em 2015.