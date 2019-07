Natação. Tamila e Diana longe dos primeiros lugares

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Jul, 2019, 09:26 / atualizado em 22 Jul, 2019, 09:26 | Outras Modalidades

Na segunda série da distância em que ambas já têm mínimos para Tóquio2020, Tamila Holub (Sporting de Braga) foi sétima, com o tempo de 16.29,57 minutos, e Diana Durães (Benfica) foi nona, em 16.30,67, deixando-as na 16.ª e 18.ª posições da classificação, respetivamente, a cerca de meio minuto da marca que garantiu a presença na final (16.02,75).

Mais resultados



Nos 100 metros costas, Gabriel Lopes (ALN-Louzan) gastou 55,33 segundos na quarta-série, que terminou no segundo posto, finalizando a competição no 30.º posto, entre 63 participantes. O último apurado para as meias-finais registou o tempo de 54,04.



Miguel Nascimento (Benfica) terminou a competição de 200 metros livres com o 37.º tempo, entre 65 inscritos, em 1.49,71 minutos, menos de dois segundos acima do tempo de qualificação para a meia-final (1.47,06).

Tamila e Diana voltam a competir

Tamila Holub vai ainda disputar os 800 metros livres, tal como Diana Durães, que ainda vai alinhar nos 400 livres.



Gabriel Lopes vai voltar a competir nos 200 metros costas e nos 200 estilos - distância em que tem mínimos para Tóquio2020 - e Miguel Nascimento nos 50 e 100 livres e na estafeta 4x200 livres.



Na terça-feira, a seleção portuguesa vai estar representada por Victoria Kaminskaya (Benfica), nas eliminatórias dos 200 estilos.