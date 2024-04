Neemias Queta faz máximo de carreira em pontos na NBA no triunfo dos Celtics

O internacional luso, que esteve em campo durante 18 minutos, conseguiu 16 pontos, o máximo pessoal num jogo da NBA, a que juntou seis ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola.



Depois de ter disputado os dois primeiros jogos da final G League ao serviço dos Maine Celtics, Queta aproveitou a ausência dos habituais titulares de Boston para ter minutos na NBA e demonstrou um elevado aproveitamento, com oito em 10 lançamentos de campo concretizados.



No penúltimo jogo da fase regular, apesar das ausências, os Celtics venceram de forma confortável, com o base Payton Pritchard a ser o melhor marcador da equipa, com 31 pontos, a que juntou 11 assistências e três ressaltos.



Neemias Queta, de 24 anos, foi o primeiro português a entrar na liga norte-americana de basquetebol, depois de ter sido escolhido na 39ª posição, pelos Sacramento Kings, em 2021.



O internacional português, que esta época trocou os Sacramento Kings pela formação de Massachusetts, assinou na segunda-feira um contrato standard com os Boston Celtics e poderá, assim, participar nos play-offs da NBA.



Pelos Boston Celtics, o português já cumpriu na temporada 2023/24 um total de 27 jogos na NBA.