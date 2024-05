Neemias Queta joga no desaire caseiro dos Celtics

, numa altura em que as duas equipas se apresentavam maioritariamente com os jogadores menos utilizados.O basquetebolista português não tinha sido utilizado, ficando-se pelo banco, nos cinco jogos dos Boston Celtics face aos Miami Heat na primeira ronda dos play-offs, que a formação vencedora da fase regular ganhou por 4-1, também com derrota em casa no segundo jogo, então por 101-111.Donovan Mitchell, com 29 pontos, oito assistências e sete ressaltos, e Evan Mobley, com 21 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências, lideraram os "Cavs", que, após uma igualdade ao intervalo (54-54), fugiram no terceiro parcial (36-24) e consolidaram a vantagem no quarto (28-16).Destaque ainda, nos forasteiros, para os 21 pontos e seis ressaltos de Caris LeVert e os 14 pontos, sete ressaltos e cinco assistências de Darius Garland.