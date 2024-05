Nikola Jokic eleito jogador mais valioso da NBA

Depois dos prémios em 2020/21 e 2021/22, Jokic voltou a ser escolhido, com 926 votos, à frente do canadiano Shai Gilgeous-Alexander (640), dos Oklahoma City Thunder, e do esloveno Luka Doncic (566), dos Dallas Mavericks, sucedendo a Joel Embiid (Philadelphia 76ers), que não era elegível por não ter cumprido um mínimo de 65 jogos.O sérvio ajudou os campeões Nuggets a conseguirem o segundo melhor registo da Conferência Oeste, em igualdade com os Oklahoma City Thunder, que foram os primeiros.Antes de Jokic, já tinham sido premiados os franceses Rudy Gobert (melhor defensor) e Victor Wembanyama (rookie), Tyrese Maxey (jogador que mais evoluiu) e Mark Daigneault (treinador), entre outros.