Nós lá fora

Fundado em 1984 pelo português José Lopes, o clube domina o futsal francês com a conquista de cinco títulos nacionais e cinco taças de França nos últimos sete anos.



Tiago Cavalheiro está há três épocas em Paris e já soma duas conquistas em terras gaulesas, uma taça de França e um título nacional.



O jogador começou a jogar futebol de onze no Sport Clube Samouco. Os amigos levaram-no para o futsal e para a baliza aos 14 anos.



Foi jogador do Sporting durante uma época. Conquistou o título distrital júnior de Lisboa e ficou a frustração por falhar o título nacional.



Estava então numa das fases mais complexas no desporto, a passagem de júnior para sénior. Seguiu para o Grupo Desportivo Fabril.



Tinha tudo acordado para ingressar no Benfica a convite do treinador João Freitas Pinto. Mudou o responsável técnico entrou Joel Rocha e em agosto teve que procurar clube.



Joga nos Indefetíveis de Alhos Vedros depois chegou o convite do Sporting Clube de Paris e não hesitou.



Renovou o contrato há poucos dias. O futuro vai continuar em Paris.