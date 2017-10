Nós Lá Fora

A estudar há ano e meio na Universidade do Mississipi, Nuno Borges também brilha nos Estados Unidos. Terminou a época no segundo lugar da classificação do ténis universitário e esteve em duas meias-finais, indoor e ao ar livre:



Nuno Borges começou a praticar ténis aos seis anos. O centro da Maia ficava perto de casa e o ténis foi a modalidade escolhida a par da natação.



Só aos doze anos escolheu o ténis. Na Suíça, o campeonato europeu de juniores abriu-lhe as portas dos Estados Unidos e quando terminou o ensino secundário partiu para o outro lado do atlântico.



Foi no mês de janeiro de 2016 estudar para a Mississipi State University. Encontrou uma escola que facilita a integração do curso de fisioterapia e do desporto. Tem aulas de manhã e a tarde livre para os treinos..



Um dia a escolha poderá ser inevitável, para já, fisioterapia e ténis estão conciliados na vida de Nuno Borges.