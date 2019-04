Notre-Dame: Futebol francês vai mobilizar-se para ajudar na reconstrução

Lusa Comentários 16 Abr, 2019, 12:14 | Outras Modalidades

“O mundo do futebol francês vai mobilizar-se para poder ajudar financeiramente na reconstrução da catedral, que faz parte do nosso património”, afirmou Nathalie Boy.



A presidente da LFF referiu que “a ajuda vai ser coordenada com todos os agentes do futebol francês”.



O incêndio na catedral de Notre-Dame, um dos edifícios icónicos de Paris e da arte gótica, começou na segunda-feira à tarde e foi declarado extinto pelas autoridades francesas pouco antes das 10:00 de hoje (09:00 em Portugal).



No local, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o pior tinha sido evitado e prometeu que a catedral do século XII será reconstruída.



A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal, bem como do Vaticano e da ONU.



"Majestoso e sublime edifício", como escreveu em 1831 o escritor francês Victor Hugo no seu romance “Notre-Dame de Paris”, a catedral foi construída em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182.