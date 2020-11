Nova competição de hóquei em patins junta as melhores equipas

A nova competição da Federação da Patinagem de Portugal (FPP), que foi apresentada, esta quarta-feira, em conferência de imprensa na Mealhada, concelho do distrito de Aveiro, pretende homenagear a primeira vez que Portugal se sagrou campeão do Mundo e da Europa em hóquei em patins, no ano de 1947.", disse o presidente da FPP, Luís Sénica, evocando os primeiros campeões portugueses da modalidade.O dirigente máximo da modalidade pretende que a nova competição se "afirme no panorama nacional" do hóquei em patins, salientando que a Taça 1947 nasce da "vontade dos clubes".", salientou.Segundo Luís Sénica, a modalidade continua a navegar e o lançamento da nova prova "é a concretização dessa navegação".Para o presidente da FPP, a nova competição "será um marco em termos de futuro e de projeção" do hóquei em patins, com a particularidade da Taça ganha pela seleção nacional em 1947 servir de imagem para o troféu vencedor.Os jogos vão realizar-se no Pavilhão Municipal do Luso, com dois cabeças de série (os primeiros classificados do campeonato) no sorteio, para que não se defrontem nos quartos de final da prova.

A realização da Taça 1947 conta com o apoio do município da Mealhada, que há quase 20 anos é a "casa da patinagem e do hóquei em patins".