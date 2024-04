Nuggets e Thunder seguem nos play-offs da NBA

No quinto jogo da série, os Nuggets voltaram a superiorizar-se aos Lakers e venceram por 108-106, com Jamal Murray a ser novamente decisivo, ao voltar a fazer o lançamento que definiu o encontro, tal como tinha feito no segundo encontro.Os Nuggets vão agora defrontar os Minnesota Timberwolves, que, no domingo, tinham afastado os Phoenix Suns, por 4-0, resultado repetido pelos Thunder frente aos Pelicans, com um triunfo na segunda-feira por 97-89.





Equipa com melhor registo na Conferência Oeste na fase regular, os Thunder mostraram ser um candidato ao triunfo, conseguindo a primeira qualificação para a segunda ronda desde 2015/16.



Os Thunder ficam agora à espera do adversário nas meias-finais da Conferência Oeste, que vai sair da eliminatória entre os Los Angeles Clippers e os Dallas Mavericks, que está empatada a dois.





Celtics de Queta quase apurados



Com o português Neemias Queta a não ser utilizado, os Boston Celtics, melhor equipa do Este, ficaram a um triunfo da segunda ronda, depois de vencerem os Miami Heat, por 102-88, num encontro em que podem ter perdido o letão Kristaps Porzingis, que saiu lesionado logo na primeira parte.



Derrick White marcou 38 pontos pelos Celtics, um máximo de carreira, com Jayson Tatum a chegar aos 20 pontos e Jaylen Brown aos 17, enquanto Bam Adebayo chegou aos 25 pontos e 17 ressaltos.



O quinto jogo da primeira eliminatória joga-se em 01 de maio, em casa dos Boston Celtics.